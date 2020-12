Coronavirus: fonti, 'Conte aperto su ricongiungimenti familiari'**

01 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Fino ad ora Conte è stato aperto alla possibilità dei ricongiungenti familiari". Si apprende da fonti parlamentari mentre è in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Speranza e Federico D'Incà e i capigruppo di maggioranza. Il premier, riferiscono le stesse fonti, avrebbe anche "evidenziato il problema della chiusura degli hotel solo in montagna". Ovviamente, per quanto riguarda le misure sarebbero valide dal 21 dicembre al 6 gennaio.