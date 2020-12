01 dicembre 2020 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "La sovranità libica viene prima di ogni cosa, bisogna essere molto chiari su questo. Non abbiamo bisogno di forze straniere in Libia e non credo che una soluzione che includa forze straniere venga rispettata e accolta dal popolo libico". Lo ha chiarito nel suo intervento al Forum Med il vice presidente del consiglio presidenziale libico, Ahmed Omar Maitig.