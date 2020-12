01 dicembre 2020 a

Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Scendono a quota 876, trenta in meno di ieri, i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia per Covid19. Lo riportano gli ultimi dati della Regione, che segnalano anche una diminuzione dei pazienti malati di coronavirus negli altri reparti: i posti letto occupati sono in tutto 7.342, 91 in meno di ieri. I guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 8.174.