Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma del Mes "il M5s manifesta una posizione incomprensibile: si può sostenere che il Mes non vada preso, ma non si capisce cosa ci sia da opporre al fatto che uno strumento che serviva soltanto a intervenire quando ci si trovava in una situazione di fallimento, sia utilizzato per impedire questo fallimento...". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al Tg4.