Coronavirus: Conte a capigruppo, 'verso un Natale 'giallo rafforzato', evitare terza ondata'

01 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Si va verso Un Natale "giallo rafforzato" con l'obiettivo rt sotto 1. E' quanto riferiscono fonti di maggioranza sull'intervento del premier Giuseppe Conte alla riunione con i capigruppo sul nuovo Dpcm.

Il sistema di monitoraggio -avrebbe detto Conte- sta funzionando e questo ci consente di abbassare le curva con un lockdown dolce e ci aspettiamo un Natale in giallo (con qualche regione arancione ) ma "la priorità è evitare terza ondata per scongiurare la sovrapposizioni a distribuzione vaccini". Per Natale possibili regole ad hoc con "una legge ordinaria o un decreto legge in vigore dal 4 dicembre al 6 gennaio".