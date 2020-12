Coronavirus: governo verso linea dura, no deroghe per ricongiungimenti familiari

02 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il governo sposa la linea dura. A quanto apprende l'Adnkronos, non ci saranno deroghe alle misure anti-Covid per i ricongiungimenti familiari durante le festività natalizie. Per questo, il governo non consentirà di spostarsi da una Regione all'altra, anche nelle aree gialle, a partire dal 21 dicembre. "Non sarà possibile raggiungere i nonni per il Natale. E' giusto così, vanno protetti", spiega una fonte di governo all'Adnkronos, al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza.