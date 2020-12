02 dicembre 2020 a

Vienna, 1 dic. (Adnkronos) - L'Austria sconsiglia viaggi in Italia per l'"elevato rischio di sicurezza" a causa del Coronavirus. Sono da aspettarsi restrizioni ai viaggi e alla vita pubblica, si legge sul sito del ministero degli Esteri austriaco. I viaggi che non sono assolutamente necessari sono quindi sconsigliati.