Ue: Giorgetti, 'task force per Recovery senza opposizione scelta stupida'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il Recovery Fund condizionerà i nostri prossimi trent'anni, dovrebbe essere ovvio coinvolgere l'opposizione, perché il governo che arriverà tra due o sei anni, dovrà farsene carico e non potrà dire: ripartiamo da zero. Invece arriva la mitica task force e le opposizioni restano escluse. Mi pare quanto meno un modo miope di fare le cose. Peggio, stupido". Lo dice Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, in un'intervista a 'La Stampa'.