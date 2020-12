Autoscuole, Vice Ministro Cancelleri: nel prossimo DPCM proposto svolgimento degli esami di guida di ciclomotori, moto e patenti professionali anche nelle zone rosse

02 dicembre 2020 a

(Roma, 2 dicembre 2020) Soddisfazione per l'incontro avuto martedì 1° dicembre nel primo giorno di lavoro del tavolo tecnico voluto fortemente dal Viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri: presenti l'on. Carmela Grippa, l'on. Elena Maccanti componenti della Commissione trasporti della Camera, la dirigenza della Motorizzazione civile, e UNASCA, con il Presidente Antonio Datri, il Segretario Nazionale Autoscuole Emilio Patella ed il vice Segretario Nazionale Autoscuole Andrea Onori.

È stata colta l'occasione per iniziare una profonda discussione ed avanzare proposte necessarie al settore delle Scuola Guida e della sicurezza stradale, per la modifica di decreti e procedure relativi ad esami e formazione, a partire dalle “guide certificate”.

«Il Ministero – dichiara Emilio Patella, Segretario nazionale Autoscuole UNASCA – ha accolto ed anticipato che nel prossimo DPCM verrà proposto svolgere comunque gli esami di guida di ciclomotori, moto e patenti superiori anche nelle zone rosse. Tra i molti argomenti discussi, si è prefisso di rimodulare le modalità di svolgimento degli esami quiz per ottimizzare i tempi, l'utilizzo delle aule d'esame, in modo da svolgere più prove giornaliere e recuperare il pregresso delle domande oramai in scadenza. Si è discusso inoltre di rivedere la norma che le regola le “guide certificate”, per migliorare la sicurezza stradale. Un tavolo tecnico operativo che non si fermerà sino al trovare soluzioni condivise ed indispensabili per uscire dalla crisi pandemica, anche per i prossimi anni. Ringraziamo il Viceministro Giancarlo Cancelleri per l'organizzazione e l'opportunità di confronto, siamo convinti sia iniziato un percorso di riforma della formazione e degli esami della patente di guida».

