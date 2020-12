Musica: su Spotify arriva 'Wrapped', riassunto personalizzato degli ascolti 2020 (2)

02 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - L'ascoltatore potrà poi usufruire di nuove playlist create su misura per te, ad esempio: 'I tuoi brani preferiti del 2020: le canzoni che hai amato di più quest'anno in un'unica playlist', o 'Missed Hits, la playlist per farti scoprire tutte le hit del 2020 che non hai ascoltato e che potrebbero piacerti'..

Un'altra novità dell'applicazione è Combattere la 'Fomo': Per combattere la 'Fear Of Missing Out', Spotify per la prima volta apre il mondo di Wrapped a tutti - utenti della piattaforma e non. Accedendo alle tendenze globali di ascolto di Spotify, chi non ha ancora Spotify può partecipare alla conversazione che conclude l'anno in streaming.