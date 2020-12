Energia: Descalzi, 'collaborazione con Enel rientra in strategia transizione'

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Questa collaborazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde rientra nella più ampia strategia di transizione energetica di Eni. Il nostro obiettivo è quello di accelerare la riduzione della nostra impronta carbonica, implementando le migliori soluzioni applicabili a basse emissioni di CO2, verdi o blu, per ridurre le nostre emissioni dirette e fornire prodotti bio ai nostri clienti". Ad affermarlo in una nota è Claudio Descalzi, l'amministratore delegato di Eni, commentando la collaborazione con Enel per lo sviluppo di progetti idrogeno.