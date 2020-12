Golden: al via collaborazione con Sace a sostegno export pmi (2)

02 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - L'Export, commenta il Chief Marketing and Business Innovation Officer di Sace Antonio Frezza, "è un pilastro dell'economia italiana e rappresenta un elemento chiave su cui puntare, soprattutto in un momento complesso come quello che stiamo affrontando. Questo accordo conferma il nostro impegno nella promozione della vasta gamma di prodotti e servizi di Sace a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. Una Partnership che rafforza, quindi, la nostra vocazione: fare in modo che un numero sempre maggiore di aziende italiane possano conoscere gli strumenti che mettiamo a disposizione a supporto dei loro piani di crescita nei mercati esteri".

"Nei nostri 25 anni di esperienza e di risultati, abbiamo accompagnato centinaia di clienti nel percorso di internazionalizzazione", sottolinea il presidente di Golden Group Davide Malaguti. "La finanza agevolata sostiene - con bandi pubblici (comunitari, nazionali, regionali e locali) - tutte le fasi di crescita delle aziende. Per rivolgersi a nuovi mercati o delocalizzare la propria produzione è imprescindibile usare strumenti come quelli messi a disposizione da Sace, il partner con cui condividiamo lo stesso impegno: sostenere le impese italiane che vogliono crescere e prosperare in un mercato globale. Sono particolarmente soddisfatto di comunicare questa sinergia che sarà un'occasione di crescita per entrambi e al tempo stesso ci permetterà fornire servizi di altissimo valore ai nostri clienti".