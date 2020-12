02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Tempi supplementari al Senato per la risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza. Il testo predisposto inizialmente sembra infatti che si stato presentato in ritardo, quindi quello in votazione e sul quale l'esponente del governo ha espresso parere favorevole recita semplicemente: "il Senato, udite le comunicazioni del ministro, le approva".