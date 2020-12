02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo detto per mesi che i Covid Hotel erano utilissimi per aiutare gli ospedali al collasso. A dicembre anche qui siamo in grande affanno. Piuttosto che 'riempire' i covid hotel abbiamo optato per lasciare pieni i mezzi di trasporto. Vabbè oh, so' scelte...". A scriverlo su Twitter è Myrta Merlino, intervenendo sulle misure relative alla gestione del coronavirus nel nostro Paese.