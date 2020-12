Fenner™ Precision Polymers acquisisce MAV S.p.A., leader nel settore della produzione di dispositivi di di serraggio per attrito

02 dicembre 2020 a

MANHEIM, Pa., 2 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Fenner™ Precision Polymers, azienda del Gruppo Michelin e leader mondiale nella tecnologia dei polimeri rinforzati, annuncia l'acquisizione di MAV S.p.A., fornitore europeo leader di dispositivi di serraggio per attrito (calettatori), shrink disc, giunti rigidi e altri prodotti in metallo. Forte crescita potenziale, aumento di quote di mercato e opportunità di sfruttare i numerosi vantaggi associati a una catena di fornitura globale sono tra i motivi citati per l'acquisizione. Non sono previsti licenziamenti o perdita di ruoli per i dipendenti a causa dell'accordo.

"In circostanze ideali, tutte le parti traggono vantaggio da un'acquisizione, e questo è sicuramente il caso", ha dichiarato Jack Krecek, Divisional Managing Director di Fenner Precision Polymers. "Tutti i clienti, compresi quelli dei mercati sottoserviti ed emergenti, trarranno vantaggio dalla combinazione delle nostre competenze tecniche, dalla velocità di immissione sul mercato e dai tempi di consegna. MAV continuerà a operare con il suo apprezzato marchio, ottenendo al contempo l'accesso a una forza vendita globale con importanti relazioni con i clienti. Questo consente a Fenner Precision Polymers di diventare leader mondiale nei dispositivi di serraggio per attrito. L'acquisizione fornisce alla nostra azienda ulteriore competenza nel campo del design tecnico, ci consente di integrare verticalmente le soluzioni e di migliorare notevolmente il nostro posizionamento nella catena di fornitura globale".

Per anni Fenner Precision Polymers ha lavorato per ripristinare una precedente relazione tra MAV e Fenner Drives B-LOC Keyless Bushings. "La partnership originale tra le nostre aziende ha contribuito a consolidare il mercato dei calettatori in Nord America", ha dichiarato Krecek. "Il nostro obiettivo è ristabilire questo legame, in modo da poter sfruttare i punti di forza combinati di entrambe le aziende per far crescere la nostra attività al di fuori del Nord America".

"L'espressione 'piccolo è bello' ha da sempre definito l'ingegno italiano", ha dichiarato Sandro Zamboni, CEO di MAV. "Sebbene MAV sia una piccola azienda, se vista attraverso gli occhi della globalizzazione, può vantare grandi competenze. Siamo riusciti a penetrare mercati distanti, rafforzare le relazioni con i clienti e guadagnare fiducia e rispetto. Tuttavia, siamo diventati troppo grandi per rimanere piccoli. Questa iniziativa consente a MAV di entrare in un'organizzazione multinazionale più grande e la posiziona meglio per servire tutti i mercati. La collaborazione con Fenner Precision Polymers offre un enorme vantaggio anche ai nostri clienti, grazie al nostro acume tecnico combinato, alle innovazioni nelle soluzioni ingegnerizzate che ne derivano e ai vantaggi previsti in termini di economie di scala".

INFORMAZIONI SU FENNER PRECISION POLYMERS

Fenner Precision Polymers è un'azienda del Gruppo Michelin. Con oltre 800 dipendenti in tutto il mondo, Fenner Precision Polymers è un fornitore fidato di soluzioni ingegnerizzate per applicazioni critiche in termini di prestazioni. Le linee di prodotti dell'azienda supportano clienti di diversi settori, tra cui stampa 3D, gestione di documenti, trasporti, estrazione mineraria, agricoltura, aerospaziale, controllo del clima, gestione dei materiali, lavorazione di prodotti alimentari e manifattura. Le linee di prodotti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tessuti rivestiti e tessuti tecnici, catene di trasmissione per trasporto e trasmissione di potenza, dispositivi di serraggio per attrito, cinghie in poliuretano Eagle, tubi in silicone e gomma organica, soluzioni personalizzate per cuscinetti e prodotti compositi PowerMax. Scopri di più su Fenner Precision Polymers e sulle sue controllate, Fenner Drives, Fenner Precision, James Dawson e Fabri Cote.

