Eni: alla Maker Faire Rome, faro su impegno per just transition

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Per il settimo anno consecutivo, Eni conferma la sua partecipazione e sostegno a Maker Faire Rome - The European Edition, manifestazione con cui Eni condivide l'impegno sui temi dell'innovazione tecnologica e digitale, della formazione e ricerca e dell'Economia Circolare. Quest'anno l'edizione 2020 di Maker Faire Rome - The European Edition si trasformerà in un evento digitale gratuito, su una piattaforma dedicata, dove i padiglioni diventeranno percorsi tematici, gli stand pagine web, con partner ed espositori che presentano i loro progetti, e un ricco calendario di eventi live, talk, webinar, workshop e conferenze sui principali temi dell'innovazione ma, anche, molti nuovi che la pandemia richiede di approfondire.

La “cabina di regia” di questa edizione digitale di Maker Faire Rome - The European Edition sarà collocata presso gli spazi Eni di Roma Ostiense, headquarter di Joule, la Scuola di Eni per l'Impresa, che dalla primavera del 2021 ospiterà le startup che vogliono contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione ed economia circolare del Pianeta.

Quest'anno Eni racconterà l'impegno di tutta l'azienda, dai suoi business alle società controllate, per una just transition, una transizione energetica che contribuisca a preservare l'ambiente, dare accesso all'energia a tutti e che sia al tempo stesso socialmente equa, come definito nella nuova Mission legata ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU. Grazie all'evoluzione del suo modello di business Eni punta a diventare un'azienda leader nella produzione e vendita di prodotti decarbonizzati in base ai target definiti dal Piano Strategico al 2050.