Coronavirus: Kyriakides, 'In Ue situazione seria, delicata e precaria'

02 dicembre 2020 a

a

a

Bruxelles, 2 dic. (AdnKronos) - Nell'Ue la situazione epidemiologica è "seria, delicata e precaria. Potremmo vedere una stabilizzazione, ma a un livello molto alto". Lo dice la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, in videoconferenza stampa a Bruxelles. Kyriakides ricorda che oggi nell'Ue in media "una persona perde la vita ogni 17 secondi" a causa della Covid-19. E se durante le feste di Natale e fine anno "non saremo prudenti, avremo più casi, più morti e più lockdown. Era vero in luglio ed è vero oggi", ma stavolta "abbiamo l'occasione di fare" le cose diversamente da quanto accaduto l'estate scorsa, conclude.