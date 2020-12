Salesforce: acquista Slack per 27,7 mld dollari

02 dicembre 2020 a

New York, 2 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Salesforce, il colosso Usa del cloud computing, acquista per 27,7 miliardi di dollari (circa 22,933 mld di euro) Slack, la piattaforma online di messaggistica per team e per le comunicazioni di lavoro. L'operazione potrebbe essere perfezionata tra maggio e luglio 2021. Il presidente e Ceo di Salesforce Marc Benioff ha sottolineato che le due società "sono una coppia ideale e insieme possono plasmare il futuro del software aziendale, trasformando il modo in cui tutti lavorano in un mondo completamente digitale".