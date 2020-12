Coronavirus: scintille a capigruppo Senato-Speranza, linea dura governo su Dpcm (2)

02 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La riunione con Speranza, si riferisce, non avrebbe portato passi avanti. Il ministro avrebbe detto che si farà carico delle richieste avanzate al tavolo dei capigruppo ma avrebbe anche esplicitato la sua convinzione: restrizioni necessarie perché quello del Natale è l'ultimo miglio per evitare la terza ondata e arrivare al vaccino. Il tumulto nella maggioranza si è anche manifestato nella stesura della risoluzione sulle comunicazioni di Speranza stamattina in aula. Non ci sarebbe stato tempo di scrivere una mozione più articolata perché non c'era accordo su moltissime cose. Quindi la mediazione è stata trovata su una risoluzione che prendeva atto delle comunicazioni di Speranza in aula e firmata dai capigruppo della commissione sanità, non dai capigruppo politici.