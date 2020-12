Francia: per ferrovie Sncf verso perdita di oltre 5 mld in 2020

02 dicembre 2020 a

Parigi, 2 dic. (Adnkronos) - La Sncf, la società francese che gestisce le ferrovie, potrebbe registrare quest'anno una perdita di oltre 5 miliardi di euro anche se "in questa fase si tratta di una stima rapida". Ad affermarlo è l'ad di Sncf, Jean-Pierre Farandou nel corso di un'audizione al Senato francese facendo il punto sulla situazione del gruppo dopo un anno "in cui la Sncf ha dovuto far fronte agli scioperi legati alla riforma delle pensioni fino a febbraio e poi alle ripercussioni legate alla crisi sanitaria". A marzo, rileva, "siamo passati da 15 mila treni al giorno a 3.500 e da 5 milioni di viaggiatori a 150 mila viaggiatori al giorno". Uno shock a cui si aggiunge "anche la seconda ondata". Nel primo semestre, sottolinea, "avevamo registrato una perdita netta di circa 2,5 miliardi di euro" e per la seconda metà dell'anno "rischiamo di raddoppiare".