Salone Libro: 'Vita Nova' on-line per 'riconciliare gli opposti' (4)

(Adnkronos) - Tra queste il primo modulo di 'Educare alla lettura', con sei appuntamenti online dal 3 al 16 dicembre (l'iniziativa ha già riscosso un grande interesse: sono pervenute oltre 3.000 richieste di partecipazione da parte di insegnanti e bibliotecari), e Adotta un libro, con cui quattromila copie di un grande capolavoro della letteratura sarà distribuito gratuitamente alle classi quarte delle scuole superiori, grazie al contributo dell'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte.

Vita Nova sarà anche l'occasione per dare spazio a una serie di momenti conclusivi di diversi progetti del Salone del Libro: i tre premi che il Centro per il libro e la lettura dedica alle scuole, il Premio Nati per Leggere, il Silent Book Contest, il Concorso Letterario Lingua Madre. Saranno ospitate anche due iniziative del Consiglio Regionale della Regione Piemonte, un video dell'Associazione Fiori di Ciliegio in ricordo di Mishima e un evento di Incipit Offresi.