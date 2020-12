Palermo: Guerini, 'Città Esercito' destinato a diventare punto riferimento territoriale'

02 dicembre 2020 a

a

a

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Il progetto “Città Esercito-Ten. Onorato" è destinato a diventare un punto di riferimento territoriale per iniziative di carattere sportivo, didattico, ricreativo, assistenziale e sociale, rivolte sia al personale della Difesa che alla cittadinanza". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini durante la firma del protocollo di intesa per la realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale 'Città Esercito-Tenente Onorato' che nascerà a Palermo. "A questo si aggiunge, l'intervento di riqualificazione urbana dell'area e la virtuosa integrazione di strutture pubbliche nella rete di quelle aventi finalità di utilità sociale - ha aggiunto -L'ottimizzazione delle proprietà infrastrutturali della Difesa ed in particolare l'utilizzo più razionale del patrimonio immobiliare rappresentano una fondamentale linea di azione che ho già avuto modo di sostanziare nella redazione delle mie Linee Programmatiche".

"Da questo punto di vista il progetto Caserme Verdi, di cui il Generale Farina è stato brillante ideatore ed infaticabile motivatore, rappresenta il punto più avanzato e qualificante dell'ambiziosa opera di riqualificazione infrastrutturale, moderna, sostenibile prioritariamente rivolta al benessere del personale - ha detto ancora il ministro Guerini -Con orgoglio dunque, la Difesa oggi è più vicina ai cittadini di Palermo e a tutti i siciliani, confermando un lungo rapporto di integrazione ed equilibrio tra società civile e militari".