Palermo: Guerini, 'Città Esercito' destinato a diventare punto riferimento territoriale (2)

(Adnkronos) - "Per la firma di questo Protocollo sono stati di fondamentale importanza il confronto, il dialogo e la sinergia inter-istituzionali che si è riusciti a stabilire insieme, in un rapporto di reciprocità che deve andare a beneficio del Sistema Paese e dei cittadini - ha detto ancora il ministri Guerini collegato in videoconferenza - In tal senso, consentitemi di esprimere in questa sede il mio apprezzamento per l'avvio delle opere di riqualificazione dell'ex ospedale militare di Palermo, all'interno della Caserma “Michele Ferrara” disposti dalla Regione qualche giorno fa, propedeutici alla creazione di un nuovo Polo direzionale per l'Arma dei Carabinieri".

"Ritengo che sia una importante conferma dell'apprezzamento e della gratitudine della città e di tutti i siciliani per il lavoro che l'Arma svolge ogni giorno per garantire sicurezza e legalità, da ultimo nella brillante operazione antimafia condotta a Catania pochi giorni fa - ha detto -In questo quadro di condivisione da parte della Forze Armate delle esigenze della collettività, di proiezione verso la più stretta collaborazione e di disponibilità tra le componenti dello Stato, credo che l'accordo di oggi rappresenti un passo veramente importante, di cui ringrazio, ancora una volta, tutti i protagonisti".

Un processo che vogliamo sostenere nel tempo, e che sta trovando sempre maggiore concretezza grazie alla preziosa attività che la Task Force Immobili sta conducendo in collaborazione con l'Agenzia del Demanio e Difesa Servizi.

"Tanti i risultati finora conseguiti. Auspichiamo che molti altri saranno quelli futuri - ha aggiunto il ministro Guerini -A questo scopo la Difesa favorirà intese sempre più ampie con altri Ministeri, Enti territoriali e pubblici competenti, stimolando ed incentivando iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, dismessi o ancora in uso. Rinnovo il mio saluto a tutti gli intervenuti certo di aver fatto oggi, come rappresentante del Dicastero e del Governo, qualcosa di concreto e di utile per i cittadini di Palermo e tutta la Sicilia".