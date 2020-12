Su 'Artigiano in fiera live' 10 aziende del territorio pugliese

02 dicembre 2020 a

Milano, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) -

La novità consente a tutti gli utenti di comprendere che cosa sia il made in Italy e di approfondire il vero tessuto produttivo della Puglia, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso racconti, video, immagini e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti artigianali da parte degli utenti.

“La piattaforma - svela Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa - è nata insieme alla decisione di confermare l'edizione 2020 di 'Artigiano in Fiera', qualora ci fossero state le condizioni per realizzarla. Insieme all'evento fisico, infatti, avremmo comunque realizzato questo strumento digitale in affiancamento alle tradizionali azioni di marketing consentite dall'evento fisico. Impossibilitati a realizzare la fiera, 'Artigiano in Fiera Live' è così diventata un'opportunità reale per mantenere attivo il contatto tra gli artigiani e i nostri visitatori. E vivrà in futuro, anche quando torneremo a realizzare la fiera fisica”.

Un'opportunità unica che permette il divulgarsi della cultura di impresa territoriale e delle tradizioni locali pugliesi attraverso la strutturazione della piattaforma che è divisa in tre sezioni: la prima di queste riguarda appunto i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla loro collocazione geografica specifica. La seconda sezione consente di incontrare tutti gli artigiani (in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca), mentre la terza è dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche.

Non si tratta soltanto di una nuova formula innovativa di vendita, ma rappresenta un nuovo modo di fare impresa, creando e solidificando un network costruito in 24 anni di manifestazione. Inoltre, un arco temporale, individuato dal 28 novembre al 20 dicembre, durante il quale la spedizione è gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro ad artigiano: una finestra di marketing privilegiata per offrire una ulteriore opportunità di vendita agli artigiani.

Queste le aziende del territorio pugliese che hanno aderito ad 'Artigiano in Fiera Live': Adrian Calze, Agricoltura Progresso, Orgoglio Contadino, Azienda Agricola Valentini Ambrogio Vini e Olio Evo Puglia, Colli Della Murgia, Creazioni Serra by Andrea Serra Scultore e Designer, Fastbed, Frutti di Grano, Maglieria del conte, Mod'in Srl, Panbiscò Srlu.