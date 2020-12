Coronavirus: Zampa, 'no limiti su persone a tavola, sconsigliati non conviventi'**

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Non indicheremo limiti per il numero di persone a tavola ma sconsiglierei di aprire ai non conviventi. Aiutarsi questa volta significa rinunciare a vedersi" cosi il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Quindi sugli spostamenti: "Due congiunti che abitano in due regioni diverse ma gialle e partono prima del 20 dicembre, potranno vedersi. Sicuramente si potrà sempre raggiungere la regione di residenza e si sta discutendo se far valere anche il domicilio", conclude.