Mes: Ghedini, 'non ho influito su decisione Berlusconi, basta creare divisioni in Fi'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Sul sito Dagospia è apparso un articolo dove si prospetta falsamente di un mio asserito intervento sulla decisione del presidente Berlusconi in merito al voto sul Mes. Come può agevolmente testimoniare proprio il dr. Letta con cui ho ottimi e quotidiani rapporti contrariamente a quanto altrettanto falsamente enunciato nell'articolo, non sono minimamente intervenuto sul punto. Del resto si tratta di argomenti che esulano dalle mie dirette competenze e comunque ogni decisione politica è sempre assunta dal presidente Berlusconi in totale autonomia". Lo puntualizza Niccolo Ghedini, legale di Silvio Berlusconi e parlamentare di Fi.

"Per quanto mi concerne - prosegue - ho piena fiducia nella linee politiche cha intraprende e che avranno sempre il mio incondizionato appoggio per la stima è l'affetto che merita. Anche per tali ragioni è risibile oltre che diffamatorio prospettare una mia sudditanza nei confronti del sen. Salvini o una contrapposizione con il dr. Letta a cui mi lega una profonda amicizia. Il continuo tentativo di creare dissidi all'interno di Forza Italia per evidentemente favorire altri è davvero divenuto intollerabile e diffamatorio e agirò nelle sedi competenti”, annuncia.