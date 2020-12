Coronavirus: bozza dl, 'durata misure passa da 30 a 50 giorni'

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, in prossimità delle festività natalizie, si rende necessario apportare alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, nell'ambito del territorio nazionale" Si legge nella relazione illustrativa del decreto per le misure antiCovid per le festività.

"In primo luogo -si legge- al comma 1 si interviene sul termine massimo di durata, che da trenta diventa di cinquanta giorni, delle misure per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza in atto adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33".