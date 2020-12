Coronavirus: bozza dl, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra regioni

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Stop alla mobilità tra Regioni per le festività natalizie. A partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania, non si potrà lasciare la Regione dove ci si trova. La conferma arriva dalla bozza del dl entrata nel Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi.

"Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell'attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi - si legge nella relazione che accompagna il dl - viene previsto al comma 2, nell'ambito del territorio nazionale, il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche il divieto di ogni spostamento tra comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".