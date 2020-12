Coronavirus: Iv lotta ma non la spunta, resta stop spostamento Comuni in superfestivi**

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Un diverbio acceso, da un lato la ministra e capo delegazione di Iv al governo Teresa Bellanova, dall'altro il resto del governo. Ad accendere la miccia il divieto di spostamento tra i Comuni, dunque anche all'interno della stessa Regione, nei superfestivi: Natale, Santo Stefano e Capodanno. La 'pasionaria' renziana lotta ma non la spunta. "Se abbassassimo la guardia adesso correremmo un rischio troppo alto, non possiamo permettercelo...", ragiona il premier con i ministri, riportano alcuni presenti all'Adnkronos. Alla fine il dl passa con il divieto di spostamento, dal 21 al 6 tra Regioni diverse e nei superfestivi anche tra Comuni della stessa Regione. Iv non la spunta, resta la linea dura.