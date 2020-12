Pd: ok cdm a agenda semplificazione 2020-2023

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato l'Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, che individua le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. decreto Semplificazioni)". Si legge nella nota del Cdm.