Lombardia: Bonometti, 'risolvere problemi sanitari altrimenti economia a rischio'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Non possiamo permetterci di incorrere in altre esperienze così, è stato un caso eccezionale, ma la Lombardia deve attrezzarsi perché la sanità sia garantita, se non risolviamo il problema sanitario tutti gli altri problemi sono a rischio, anche quello economico". Lo dice il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, durante 'Smartland". "Siamo convinti che la Lombardia ha tutte le capacità per affrontare in maniera esemplare il problema sanitario, ma dobbiamo cercare di prevenire gli eventi, non di inseguirli, puntando su competenze".

Al Covid19, "la Lombardia ha però resistito prima e reagito dopo, mostrato resilienza e capacità di ripensarsi, grazie anche a dimostrazioni concrete di responsabilità sociale da parte delle imprese. Proprio dall'input dell'industria lombarda si è avviato un confronto con sindacati e governo per la creazione del primo protocollo anti-Covid sui luoghi di lavoro per tutelare l'occupazione e la sopravvivenza delle fabbriche. Questi esempi concreti sono le fondamenta sulle quali costruire la Lombardia del futuro post-Covid", ha aggiunto.