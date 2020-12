Disabili: Papa, 'quanta emarginazione, lottare contro cultura dello scarto'

03 dicembre 2020 a

Città del Vaticano, 3 dic. - (Adnkronos) - Quanta "emarginazione" nei confronti delle persone con disabilità. Il Papa, nella Giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità, invita a lottare contro la "minaccia della cultura dello scarto", spronando tanto le istituzioni civili quanto quelle religiose ad agire perché nessuno resti escluso.

"La celebrazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità - è occasione, quest'anno, per esprimere la mia vicinanza a quanti state vivendo situazioni di particolare difficoltà in questa crisi pandemica. Siamo tutti sulla stessa barca in mezzo a un mare agitato che può farci paura; ma in questa barca - scrive Francesco- alcuni fanno più fatica, e tra questi le persone con disabilità gravi".