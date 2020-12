M5S: Di Battista a Corrao, 'stai sbagliando ma è la tua vita, in bocca al lupo'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sei una persona per bene e sei un amico e per me l'amicizia così come la riconoscenza è un grande valore. E' stato un onore aver fatto battaglie e migliaia di km insieme a te. Questa vostra scelta mi dispiace e come ti ho detto tante volte per me è un errore. Ad ogni modo è la tua vita. In bocca al lupo". Così Alessandro Di Battista sulla bacheca Facebook dell'europarlamentare Ignazio Corrao, che insieme ad altri tre colleghi ha oggi annunciato l'addio al M5S.