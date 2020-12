Imprese: Patuanelli, 'credito imposta fino a 50% per acquisto beni 4.0'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il piano Transizione 4.0 prevede "delle aliquote di detrazione fino al 50% per tutti beni 4.0 materiali e immateriali". Ad affermarlo, nel corso del webinar 'Obbligati a crescere' organizzato da 'Il Messaggero' è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli sottolineando "stiamo dando un pacchetto di misure e di possibilità alle imprese - in un momento di difficoltà, di scarsa liquidità e di possibilità ridotta di fare investimenti- di agevolare proprio gli investimenti. Perché gli investimenti sono l'unico modo per uscire dalla crisi", osserva il ministro.

Per la pmi, rileva, "che fattura meno di 5 milioni di euro abbiamo previsto uno strumento fortissimo che prevede un credito di imposta anche sui beni non 4.0 che passa dal 6 al 10% che non solo può essere ricevuto in una unica annualità ma anche nell'anno dell'investimento".