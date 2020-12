Roma: Crimi, 'da Raggi fatti e azioni concreti, grazie Virginia'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sicurezza, legalità, attenzione ai diritti degli ultimi e dei più deboli, fermezza contro gli interessi di chi specula. Grazie, Virginia, per il grande lavoro che ogni giorno svolgi per la nostra Capitale e per tutti i cittadini. A Roma rispondiamo con fatti e azioni concrete. E i fatti sono questi". Così il capo politico del M5S Vito Crimi, postando su Facebook le parole della sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha risposto via social a Matteo Salvini, che, nei giorni scorsi, l'aveva definita 'scema' e 'poverina'.