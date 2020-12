Coronavirus: Confcommercio Lombardia, bene nuovi ristori Regione ma crisi è strutturale

03 dicembre 2020 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Confcommercio Lombardia registra "con favore l'ulteriore stanziamento da parte di Regione Lombardia di 43,7 milioni di euro che andrà ad ampliare la platea dei beneficiari della misura Sì Lombardia, integrando così filiere e categorie sino ad oggi escluse da ogni ristoro". Lo afferma l'associazione, che parla di un "apprezzato segnale di attenzione da parte del presidente della Regione Attilio Fontana e degli assessori Alessandro Mattinzoli e Davide Caparini nei confronti delle imprese lombarde e dei settori rappresentati che non risolve comunque il gravissimo scenario di una crisi non più solo emergenziale, ma strutturale".

Confcommercio Lombardia esprime preoccupazione "per il un nuovo, durissimo colpo che sarà inferto alle speranze delle imprese per il mese di dicembre, molte delle quali vedranno arrivare nuove severe restrizioni con i provvedimenti per il Natale".