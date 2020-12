Milano: documenti falsi per ottenere Rdc, polizia arresta tre persone

03 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Hanno presentato documenti falsi per cercare di ottenere il Reddito di cittadinanza, ma la polizia li ha scoperti e arrestati. E' successo a Milano, dove un 38enne, cittadino romeno, è stato arrestato nell'ufficio postale di viale Monte Ceneri, e due cittadine romene, di 44 e 63 anni, sono finitite in manette all'ufficio postale via Urbano III. L'uomo ha presentato allo sportello la richiesta per l'erogazione del reddito di cittadinanza, ma l'operatrice, notate alcune irregolarità nei documenti presentati ha chiamato gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L'uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indagato in stato di libertà per uso di atto falso.

Episodio simile all'ufficio postale di via Urbano III, dove le due donne hanno presentato come certificazione alcuni documenti dubbi. Le indagini hanno fatto emergere che entrambe le donne avessero già percepito nei mesi scorsi somme previste come reddito di cittadinanza. La 44enne e la 63enne sono state arrestate per tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.