Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "In 24 ore quasi 1000 persone sono morte a causa del #Covid. Negli ultimi 15 giorni oltre 10.000. Rifletta chi non capisce quanto è importante tenere alta l'attenzione con regole rigorose per sconfiggere la pandemia. Combattiamo insieme e uniti. Il nemico è il virus, non le regole". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.