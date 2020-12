SuperServer a 4 socket Supermicro di classe enterprise ora certificato per carichi di lavoro SAP e Oracle

03 dicembre 2020 a

a

a

I clienti SAP e Oracle possono immediatamente implementare la piattaforma Server 2U a 4 socket leader di mercato, basata su processore scalabile Intel® Xeon di terza generazione (nome in codice "Cooper Lake"), per carichi di lavoro mission-critical in ambienti aziendali, cloud-scale o ibridi

SAN JOSÉ, Calif., 3 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'enterprise computing, dello storage, delle soluzioni di networking e della tecnologia di green computing, ha annunciato oggi che la sua piattaforma di server a 4 socket, alimentata da processori scalabili Intel Xeon di terza generazione con accelerazione AI integrata, è ora certificata per SAP HANA, Oracle Linux e virtualizzazione. Con spedizione in volume, il server 2U a 4 socket, combinato con software aziendale avanzato, consente ai clienti di godere del valore, dei vantaggi e della semplicità di queste soluzioni chiavi in mano per carichi di lavoro SAP e Oracle ad alta intensità computazionale.

"Il server a 4 socket Supermicro, basato sul processore scalabile Intel Xeon di terza generazione, ha registrato un'ottima penetrazione del mercato e un feedback positivo da parte dei clienti aziendali", ha dichiarato Raju Penumatcha, Vicepresidente senior e Chief product officer di Supermicro. "Con l'aggiunta delle certificazioni SAP e Oracle, i clienti possono utilizzare rapidamente la piattaforma 4 socket a supporto dei principali requisiti aziendali e cloud".

Il server 4-socket presenta le più recenti tecnologie Intel CPU e storage: fino a 112 nuclei Xeon e fino a 18 TB di memoria di sistema in presenza di un mix di DDR e memoria persistente Intel 2 Generation Optane Data Center. Le interconnessioni delle CPU passano da 3 link UPI a 6 link UPI con una latenza di sistema e un throughput notevolmente migliori. Il sistema supporta fino a 24 unità NVMe e reti da 100 Gb/s.

È in corso una transizione del settore in cui i cluster 4-socket x86 stanno sostituendo gli stack Unix in aziende e istituzioni finanziarie con disponibilità e prestazioni elevate, in grado di soddisfare o superare le prestazioni dei mainframe tradizionali. Supermicro ha collaborato con aziende che hanno sviluppato e testato con le piattaforme 4-socket per i casi di utilizzo mainframe tradizionali, come il rilevamento delle frodi in tempo reale per le istituzioni finanziarie, il trading ad alta frequenza e il routing in tempo reale per le maggiori società di ride-sharing attualmente presenti sul mercato.

"In N5 Technologies, la nostra piattaforma Rumi™ consente alle aziende di guidare azioni commerciali sul momento, traendo informazioni contestuali e pertinenti da enormi volumi di dati in tempo reale", ha dichiarato Girish Mutreja, CEO di N5 Technologies. "Con la piattaforma 4 socket di Supermicro, abbiamo ottenuto prestazioni transazionali sorprendenti di classe mainframe con una risposta rapidissima. A fronte di un'enorme linea di server a 4 socket da 50 TB di dati, Supermicro offre prestazioni di calcolo in memoria straordinarie e un'ottima proposta di valore per tutte le aziende che necessitano di una solida potenza di calcolo."

Per ulteriori informazioni sul server 4 prese Supermicro, leggere qui.

Segui Supermicro su LinkedIn, Twitter e Facebook per ricevere notizie e annunci più aggiornati.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server e dello storage ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346722/supermicro.jpg