Coronavirus: Lanzi (M5S), 'da 25 senatori Pd richiesta incomprensibile'

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "E' incomprensibile come, nel giorno in cui purtroppo registriamo 993 morti in 24 ore, mai così tanti da inizio pandemia, ci siano 25 senatori che trovano più importante permettere il liberi tutti per i giorni di festa. Ogni famiglia vorrebbe passare il Natale e il capodanno insieme, come sempre, ma quest'anno la tutela della salute deve essere la priorità per tutti". Lo afferma il senatore Gabriele Lanzi, segretario e delegato d'Aula per il Gruppo M5S.

"Deroghe -aggiunge- sono già previste per motivi di necessità ed urgenza, tutto il resto può aspettare. Capisco bene la difficoltà di sentirsi soli; io stesso nei tre mesi di lockdown in primavera ho preferito rimanere a Roma da solo per concentrarmi sull'attività parlamentare senza esporre altri a rischi inutili. Per questo spero che le polemiche finiscano con questa lettera infelice e che si lavori tutti insieme per superare al più presto la seconda ondata”.