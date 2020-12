Disabili: Conte, 'impegno governo per azione efficace e concreta'

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Non ci aspettiamo prodigi oggi, per averne ci vuole lavoro, fatica, impegno, costante attenzione protratta nel tempo. Vi assicuriamo che la nostra azione cercherà sempre più di caratterizzarsi nel segno dell'efficacia e della concretezza, concordi riguardo alla direzione da percorrere che è tracciata dalla Convenzione delle Nazioni Unite, sarà sempre il faro della nostra azione. A noi il compito difficile di calare questi principi nella realtà del nostro paese, con un cambio di prospettiva da perseguire con tutte le nostre energie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la cerimonia a Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, con i presidenti delle associazioni Fish e Fand, presenti anche la ministra all'Istruzione Lucia Azzolina e il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

"L'ascolto è fondamentale - ha rimarcato ancora Conte - bisogna partire da qui. Confido di poter costruire sempre un'azione di governo sulla partecipazione e il confronto con voi, che è sempre stato propositivo e costruttivo. Io incontro tantissime parti sociali, ma lo voglio dire pubblicamente: siete sempre stati propositivi, mai un'ombra di polemica anche quando avete cercato di indirizzarci. Da voi sempre un apporto costruttivo e mai polemico".