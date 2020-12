Coronavirus: Meloni, 'ristoranti da risarcire se per Cts non dovevano chiudere'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Non mi confronto con il Cts, non ho gli stessi strumenti che ha il governo per valutare. Certo, quando leggo che il Comitato tecnico scientifico si era dichiarato contrario alla chiusura dei ristoranti mi arrabbio. Perché noi abbiamo fatto notare al governo che qualcosa non funzionava, erano stati dati dei protocolli a quelle persone, a quei ristoratori. Se i protocolli non erano validi, il governo li deve risarcire; se i protocolli erano validi i ristoranti non dovevano chiudere". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista al Tg2.