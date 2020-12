03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Sospendere i lavori della Camera visto che il presidente del Consiglio sta illustrando in conferenza stampa e non in Parlamento i contenuti del nuovo Dpcm. Lo ha chiesto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida.