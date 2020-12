Governo: Conte, 'dispiaciuto per attacchi a mia compagna'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ho ricevuto degli attacchi e ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna Olivia Paladino, mi spiace molto. E' stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un Dpcm per la chiusura dei ristoranti, naturalmente è falso e diffamatorio. L'ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio interviene anche sulla vicenda che ha coinvolto la sua scorta e che ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Roma. "Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta - ricorda Conte - è completamente falso: la mia compagna non ha preso l'auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era lì per me, era in attesa che scendessi. L'uomo della scorta è intervenuto perché ha visto concitazione e trambusto".