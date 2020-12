Governo: Conte, 'su squadra non mi sottraggo a confronto ma miei ministri i migliori'

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "I partiti hanno dichiarato che non sono interessati al rimpasto, e questo gli fa onore. Rimpasto è una parla che rabbrividisco a pronunciare, fa parte di una liturgia politica che non mi appartiene. Io sono prestato a questo incarico da due anni e non ho consuetudine con queste formule". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

"Se il tema è il confronto con le forze politiche, non mi sottraggo ma io sono il capitano di una squadra il capitano di una squadra che è stata sopraffatta dall'emergenza nei mesi scorsi e insieme abbiamo superato una grande prova. I miei ministri sono i migliori".