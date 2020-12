03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Da Ryanair arriva un maxi ordine per 75 Boeing 737 Max-8200. Ad annunciarlo è la compagnia low cost irlandese. Questi nuovi ordini si aggiungono ai 135 aerei ordinati in precedenza. Complessivamente si tratterà di ordini per oltre 22 miliardi di dollari. Si tratta del primo ordine effettuata da quando i 737 Max sono stati autorizzati a volare di nuovo. Le prime consegne sono previste all'inizio del 2021. Gli altri aerei dovrebbero raggiungere la flotta di Ryanair tra la primavera del 2021 e il dicembre del 2024.

Il Boeing Max, commenta il Ceo Michael O'Leary, "è un aereo straordinaria con più posti a sedere, più spazio per le gambe, tariffe più basse, che garantirà un minor consumo di carburante e stabilisce standard ambientali incredibili, tra cui il 40% in meno di rumore e minori emissioni di CO2".

L'auspicio, aggiunge, "è quello di prendere in consegna almeno 50 di questi aerei nel 2021". Finché la pandemia Covid-19 peserà sul traffico aereo "useremo questi nuovi aeromobili per sostituire parte della nostra vecchia flotta Boeing NG, che rimarrà a terra fino al ritorno della domanda pre-Covid".