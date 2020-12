Coronavirus: Conte elenca misure, 'sarà Natale diverso ma non meno autentico'** (2)

03 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Per quanto riguarda bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18, anche a Natale e Santo Stefano, "quindi sarà possibile andare a pranzo fuori" nelle feste, spiega Conte che sul capitolo festeggiamenti in casa osserva: "Noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre limitazioni ma possiamo fare una forte raccomandazione - e chiediamo a tutti di rispettarla- perchè non ci si riunisca con persone non conviventi. E' una cautela essenziale per proteggere noi stessi e i nostri cari, in particolare i più anziani, i nonni".

Sul capitolo commercio, Conte spiega che i negozi saranno aperti fino alle 21. Negli alberghi non si faranno veglioni e i ristoranti degli alberghi chiuderanno alle 18 e dopo quell'ora sarà consentito il servizio in camera.

Per sostenere "le attività commerciali che sono in grande sofferenza abbiamo deciso di far partire il piano Italia cashless": ci sarà un extra cashback di Natale e fino al 31 dicembre ci sarà un rimborso del 10% (fino a 150 euro a persona, non a famiglia) per tutte le spese effettuate con carte o app.