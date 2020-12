Coronavirus: Conte elenca misure, 'sarà Natale diverso ma non meno autentico'**

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma non meno autentico". Così Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi chiude l'intervento per spiegare le misure anti Covid per le festività natalizie.

"Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra le regioni e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio tra i comuni. Anche per raggiungere le seconde case. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e a Capodanno fino alle 7. Ovviamente ci si potrà sempre per motivi di lavoro, salute e per rientrare nel comune in cui si ha la residenza o il domicilio. Questo permettere ricongiungimento di coppie che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione".

Ed ancora gli "italiani che rientrano dall'estero saranno sottoposti a quarantena" e lo stesso anche i cittadini stranieri che vengono in Italia. Per quanto riguarda gli impianti da sci saranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio e dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese le crociere. Per quanto riguarda la scuole: dal 7 gennaio rientro in presenza, "in ogni scuola nella prima fase rientrerà almeno il 75% degli studenti".