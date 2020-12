Az Alkmaar-Napoli 1-1, qualificazione rimandata

03 dicembre 2020 a

Alkmaar, 3 dic. - (Adnkronos) - Il Napoli non va oltre il pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Az Alkmaar e rimanda l'appuntamento con la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Al vantaggio degli azzurri con Mertens al 6' replica Martins Indi al 54'. Nell'altro match del gruppo A pareggio per 2-2 tra Real Sociedad e Rijeka. In classifica il Napoli è primo con 10 punti, 2 in più di Az e Real Sociedad, ultimo a quota 1 e già eliminato il Rijeka. Alla squadra di Gattuso basterà un pari tra una settimana al San Paolo contro gli spagnoli per avanzare alla fase ad eliminazione diretta.

Partenza sprint dei partenopei che sbloccano la partita al 6'. Gli azzurri lavorano un bel pallone sulla destra, Fabian lo serve a Di Lorenzo che mette in area alle spalle della linea difensiva dell'AZ, sbuca Mertens che da pochi metri segna il gol del vantaggio.

Al 16' occasione per il Napoli che quando affonda arriva con pericolosità dalle parti di Bizot: palla scucchiaiata da Fabian per Mertens che gira al volo ma alza troppo la mira. Poco dopo Az vicinissimo al pari: sul tiro di Aboukhlal, Ospina si distende e riesce a deviare in angolo. Alla mezz'ora ancora una chance per il Napoli: deviazione di Di Lorenzo con palla che attraversa tutta l'area di porta, Mertens non ci arriva di un soffio.

In avvio di ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e al 9' riequilibrano il match: su cross dalla destra, Koopmeiners calcia in porta, Martins Indi trova la deviazione vincente a pochi passi da Ospina. Al 15' rigore per l'Az per un fallo di Bakayoko su Aboukhlal. Dagli 11 metri Koopmeiners batte potente e angolato ma Ospina si supera e respinge.

Al 31' grande occasione per Petagna, bel cross di Mario Rui per l'attaccante ex Spal che tutto solo davanti a Bizot, di testa, non inquadra la porta. Al 41' ancora Petagna spreca il gol vittoria: palla in profondità di Insigne sul movimento dell'ex Spal che da posizione defilata ma all'interno dell'area di rigore calcia di un soffio a lato.