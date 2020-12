Coronavirus: Mazzetti, (Fi), 'da Giani promesse da marinaio'

04 dicembre 2020 a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Era lo scorso 27 novembre quando il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dichiarava che venerdì 4 dicembre, la Toscana sarebbe tornata in zona arancione, permettendo l'allentamento della morsa e la chiusura degli spostamenti, azzardando anche 'un'autorizzazione ponte' per aprire il fine settimana, illudendo i commercianti ed artigiani già esausti. Peccato che oggi con altrettanta chiarezza e leggerezza emerga tutt'altra verità: la Toscana sarà arancione dal 6 dicembre, perdendo così un altro week end utile per far ripartire l'economia locale. Ancora una volta il governatore Giani fa promesse da marinaio". Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.